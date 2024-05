6 teed, mis süütavad kõhupeki särinaga põlema

Mõistagi pole olemas toitu või jooki, mis ihuüksinda kõhurasvast võitu saaks. Küll aga sisaldavad mõned toidud teatud ühendeid, vitamiine ja toitaineid, mis uuringute kohaselt võivad aitavad koos tasakaalustatud toitumisega kõhurasva minema kupatada.

Sama võib öelda teejoomise kohta. Teed sisaldavad palju antioksüdante ja taimseid ühendeid ning mõnda neist on seostatud konkreetselt kõhupeki vähenemisega. Loe altpoolt edasi!

Roheline tee

Roheline tee on üks märkimisväärsemaid kõhupeki vaenlasi. 2022. aasta uuringu järgi oli osalejatel, kes jõid ohtralt rohelist teed – neli või rohkem tassi päevas –, 44 protsenti väiksem risk kõhupiirkonna rasvumiseks kui osalejatel, kes rohelist teed ei joonud.

Vanemas, 2008. aasta uuringus leiti, et rasvunud osalejad, kes jõid regulaarselt rohelist teed, võtsid rohkem alla kui need, kes ei joonud. 2009. aasta uuring näitas, et rohelise tee lehtedes leiduv antioksüdant katehhiin aitab vähendada kõhurasva, kui seda kombineerida trenniga. Katehhiini leidub ka teistes teedes, kuid rohelises tees on nende ainevahetust kiirendavate taimsete ühendite kontsentratsioon kõige suurem.

Oolongi tee

Oolongi tee pärineb samadest lehtedest, millest roheline ja mustki, kuid see on osaliselt oksüdeeritud, samas kui roheline tee on oksüdeerimata ja must tee täielikult oksüdeeritud. Oolongi valmistamiseks kuivatatakse lehti päikese käes, kuni need on närbunud ja rullis.