Tee on kalorivaba jook, millel on palju valikuid, kuid roheline tee on teistest peajagu üle. Antioksüdantiderikas roheline tee kaitseb rakke ja ennetab isegi haigusi. Lisaks näivad teised rohelise tee ühendid avaldavat positiivset mõju ainevahetusele, sulatades rasva ja parandades verd. Roheline tee sisaldab kofeiini, kuigi tavaliselt on seda alla 50 mg tassi kohta. Et võtta rohelisest teest viimast, ära lisa sinna suhkrut.