ŠOKEERIV JUHTUM POOLAS 13-aastaselt sünnitanud tüdruku naabrid: noorte suhe polnud juba ammu kontrolli all

Naabrite sõnul nägid nad tüdrukut varem iga päev kodu ümbruses ringi liikumas, kuid pärast sünnitust pole teda nähtud. Ümbruskonnas elanud inimestele ei mahu juhtunu pähe, kuid kommenteerivad, et see sai juhtuda vaid seetõttu, et lastel ei hoitud silma peal ja neil lasti teha, mis nad soovivad. «Nii juhtub, kui lubate oma lastel palju teha,» ütles üks Sochaczewi korrusmaja elanikest. Teine naaber ütles veel otsekohesemalt, et seda rasedust poleks juhtunud, kui laste tegemistel oleks silma peal hoitud.