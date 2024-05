13-aastane tüdruk sünnitas klassiekskursioonil lapse

Õpetajatele ja kaasõpilastele oli suur šokk, kui nad kuulsid vannitoas vastsündinud lapse kisa. Keegi kaasõpilastest ega õpetajatest ei kahtlustanud, et tüdruk rase on, seega võis tegu olla enneaegselt sündinud beebiga.

Agnieszka Dzik Sochaczewi politseist kommenteeris Faktile, et raskes seisundis haiglasse viidud poisi isa on tõenäoliselt 16-aastane noormees, kelle suhtes on algatatud menetlus. Selles olukorras pole Poola seaduste järgi vahet, kas tüdruk langes vägistamise ohvriks või oli seksuaalvahekord mõlema poolne soov, kolmeteistkümneaastane laps sellises olukorras on kuriteo ohver.