Sarah Jessica Parker paljastas mure, mis on teda terve elu saatnud

Parker ütles, et talle ei meeldi olla kõhn ning et ka tema õdedel-vendadel on väga sarnased geenid. Selle tõttu on tal keeruline oma figuuri üle otseselt õnnelik olla.

Jaanuarist aprillini mängib lavadel sarja «Seks ja linn» näitlejanna kahemehesõu «Plaza Suite», milles ta astub üles koos oma abikaasa Matthew Broderickuga (62), vahendab Daily Mail.

Rääkides iluekspert Caroline Hironsiga uues nahahoolduse ja iluteemalises taskuhäälingus «Glad We Had This Chat» ütles Parker: «Etendus oli nii füüsiline, et lausa keeruline oli kaalust mitte alla võtta.»

«Tunnen end üldiselt paremini, kui ma pean pingutama, selle asemel, et lihtsalt kõndimas käia.»

Parker ja Broderick abiellusid aastal 1997 ja neid ühendas armastus teatri vastu. Neil on kolm last: James Wilke (21) ning kaksikud Marha ja Tabitha (14).

«Nad on elurõõmsad, kuid mulle tundub, et see on nende vanuse kohta normaalne. Nad on enamasti väga toredad. Mõnikord teen ma valesid asju, ütlen valesid asju, ärritan neid, aga ma olen nende ema,» ütles Parker oma lastest rääkides.

«Ja ma lihtsalt ei usu, et nende isal on sama võimalus neid ärritada.»

Mõlemad näitlejad on innukad kokad ja Parker on paljastanud, et armastab sea- ja lambalihakotlette.

«Ma mõtlen, et mõnikord on see lausa töö. Mõnikord mõtled: «Oh jumal, mida kõik õhtusöögiks tahavad?» Ma arvan, et see on küsimus, mida me alati küsime, aga teisest küljest on see hea võimalus, et oma perega rohkem aega koos veeta. Lastele meeldib see. Nad teavad, et nad on õnnelikud.»