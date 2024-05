SEE ON VÕIMALIK Ideaalsed kõhulihased saab ka iga päev šokolaadi maiustades

Nii et kui te arvate, et väike šokolaad vähendab teie treeninguid, siis mõelge uuesti. Personaaltreener jagas, kuidas saad mõlemast maailmast parima.

Šokolaaditoodete kõrge suhkru- ja kalorisisaldus on vastuolus tervise ja fitnessi eesmärkidega, mis põhjustab süütunnet ja pettumust. Õige lähenemise korral saab siiski oma edusamme saboteerimata šokolaadi nautida, kirjutab DailyStar.

Jason Vishnefske jagas, kuidas saab šokolaadi oma toitumisse lisada, seades samal ajal prioriteediks toitumisalased eesmärgid.

«Tume šokolaad sisaldab vähem suhkrut ja rohkem kakaod kui piimašokolaad, mistõttu on see tervislikum valik. Lisage oma toidusedelisse väikesed portsjonid tumedat šokolaadi, et saada rahuldust pakkuvat naudingut ilma süümepiinadeta,» ütles ta.

Šokolaadi kastetud puuviljad

Kasta värskeid puuviljaviilusid, näiteks maasikaid, banaane või õunu, sulatatud tumedasse šokolaadi, et saada maitsev suupiste. See kombinatsioon annab rahuldust pakkuva maiuspala, mis on täis vitamiine, mineraalaineid ja antioksüdante.

Valgurikkad maiuspalad

Eksperimenteerige omatehtud proteiinibatoonide või energiapallide retseptidega, mis sisaldavad kakaopulbrit või tumeda šokolaadi laaste. Need omatehtud maiuspalad võivad rahuldada teie šokolaadihimu, pakkudes samal ajal piisavalt valke, et toetada lihaste taastumist ja kasvu.

Treeningueelsed suupisted

«Tumeda šokolaadi ühendamine toitvate treeningueelsete suupistetega võib suurendada teie energiat, ilma et see põhjustaks suhkru üledoosi. Proovi kombineerida tumedat šokolaadi mandlite või banaaniga, et saada tasakaalustatud vahepala, mis toetab treeningut,» sõnas Jason.

Treeningujärgne taastumine

Šokolaadipiima on reklaamitud kui tõhusat treeningujärgset taastumisjooki tänu selles sisalduvale süsivesikute ja valkude kombinatsioonile.

«Kaaluge pärast treeningut klaasi madala rasvasisaldusega šokolaadipiima nautimist, et täiendada energiavarusid ja toetada lihaste taastumist,» lisas Jason.

Tema sõnul on väga oluline leida tasakaal šokolaadi nautimise ja toitumisalaste eesmärkide säilitamise vahel. Ta väidab, et šokolaadi mõõdukas nautimine ja portsjonite suuruse jälgimine on võtmetähtsusega.

Lisaks keskenduge sellele, et lisate oma toitumisvajaduste rahuldamiseks toiduvalikusse täisväärtuslikke, toitaineterikkaid toiduaineid, jättes samas ruumi aeg-ajalt ka nauditavatele maiuspaladele.

Toidupäeviku pidamine võib aidata jälgida šokolaadi tarbimist ja tuvastada liigse tarbimise mustreid. Nädalase šokolaadilimiidi seadmine ja sellest kinnipidamine aitab säilitada eesmärgi saavutamist.