5 lauset, mida vanemad soovivad oma täiskasvanud laste suust kuulda

Selle uue suhte arendamiseks on vaja avatud suhtlust ning vastastikust austust ja mõistmist. Kuigi paljudel suhted paranevad sel ajal, siis teistel võib olla raske navigeerida läbi lahendamata konfliktide, puuduvate piiride, kehva suhtlusoskuse või minevikuhaavade. Mõlema poole hoole ja pingutusega on aga võimalik seda üliolulist suhet parandada.

Pereterapeudid avaldasid, mida soovivad vanemad oma täiskasvanud lastelt kuulda.

1. «Räägi, mis on sinu elus uut.»

Vanemad tahavad, et nende täiskasvanud lapsed huvituksid sellest, kuidas neil läheb ja mis nende elus toimub. See tähendab, et nad tunnistavad vanemate isiksust ja identiteeti väljaspool vanemlust. Nagu muud tüüpi sõprus, nõuab ka täiskasvanud laste ja vanemate vaheline sõprus vastastikust huvi üksteise elu vastu.

2. «Aitäh. See tähendab palju.»

Laste kasvatamine on uskumatult tänuväärne, kuid see võib olla ka uskumatult raske. Kui su täiskasvanud lapsed tunnustavad neid jõupingutusi, võib see olla rõõmustav isegi aastakümneid hiljem. Kui täiskasvanud laps hindab, kuidas vanemad teda kasvatasid ja mis valikuid nad tegid, tähendab tänu väljendamine palju.

3. «Su nõuanded aitasid mul oma tee leida.»

See on võimas hetk vanematele, kui nad mõistavad, et nende juhendamine aitas lapsel saada iseseisvaks ja terviklikuks. Kui vanemad näevad, et laps navigeerib edukalt läbi elu tõusude ja mõõnade, kinnitab see, et lapsepõlves õpetatud väärtused juhivad nende otsuseid.

4. «Mida sa teeksid minu olukorras?»

Kui täiskasvanu teeb otsuseid, siis lapsevanemal pole enam sõnaõigust. Kui laps jääb aga nõuannetele avatuks, tunnevad vanemad end tähtsa ja kaasatuna.

5. «Ma olen õnnelik ja oma eluga rahul.»

See avaldus on iga lapsevanema unistus. Kui laps pesast lahkub ja ise õnnelikku ja täisväärtuslikku elu ehitab, täidab see vanemad rahulolu ja uhkusega tehtud töö üle. See teeb vanemad rõõmsaks ja kinnitab, et nende toetus ja ohvrid on vilja kandnud, kirjutab Huffington Post.