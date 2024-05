KAS TEADSID? Ekspert avaldab, mis juhtub, kui sa kunagi sealt alt karvu ära ei aja

Jalgevahe raseerimine on küll turvaline, kuid see on kõige keerulisem piirkond, sest seal on ohtralt orgusid ja nõlvakesi. Nii et raseerimata jätmisel säästad end dušijoogast, kus sa väänad end eri poosidesse, et plats puhtaks lüüa. Samuti ei lõika sa sisse.

Raseerimine on tõhus viis kehalõhna vältimiseks, sest higi, uriin ja bakterid ei saa karvadesse kinni jääda, kuid puhtust saab pidada ka karvadega. Dr Sarkar soovitab kasutada keemilise koorijaga toodet, et bakterid ei saaks levida ja piirkond oleks põhjalikult puhas.

Kui sa soovid häbemekarvad eemaldada, pead silmas pidama paari asja. Esiteks veendu, et kasutad teravat ja puhast raseerijat. Teiseks ära hoia raseerijat duši all, sest surnud naharakud ja niiskus on bakteritele-seentele nagu saiapuru tuvidele. Puhasta raseerija pärast kasutamist ja jäta see jahedasse kuiva kohta.

Teine näpunäide on raseerida alati karva kasvu suunas, sest vastasel juhul kipuvad karvad sisse kasvama. Samuti on oluline hea valgus, sest sa lõikad väiksema tõenäosusega sisse, kui sa näed karvu, mida sa soovid ära ajada. Lõpuks on oluline järelhooldus. Rahusta ja niisuta nahka lõhnavaba õrna kreemiga, kirjutab Well+Good.