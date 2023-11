Ühes videos otsustas ta vastata naisele, kes tundis muret: «Kas kellelgi on veel selline probleem, et pühkimisega hakkab tualettpaber rulluma?»

Seepeale jagas Danielle: «Tahad teada saladust? Ma ütleksin, et umbes 95 protsenti naistest paluvad günekoloogi visiidil – tõenäoliselt närvide tõttu – kasutada tualetti. Nii et arvake ära, mis sinna alla jõuab pärast vetsuskäiku…» Ta kinnitas, et arsti see ei häiri, kuid naistele endile meeldib olla ülimalt puhas. «Nii et pidage seda meeles ja võib-olla kontrollige seda enne läbivaatust.»