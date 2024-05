GALERII Telliskivi Loomelinnakus avati suure moekunsti näitusega selle nädalavahetuse kõige vägevam festival

Moodsa kunsti ning moe paralleelidest arutles Marit Ilison: «Kui midagi luuakse, näiteks moodi, on see ikkagi looming ehk kunst. Keeruliseks teeb asjaolu, et rõivamood on seotud just kehaga ja nii on see ka kohe praktiline ehk kunstist eemalduv. Ja seejärel tuleb toode ka turustada.» Roberta Einer lisas: «Koolis õppides suunatakse tegema eelkõige kunsti. Üks suur õppetund saabub pärast kooli lõppu – kuidas hoida oma loomingus alles kunsti, aga samas muuta see ka müüdavaks.» Moemaailma tuleviku ja käsitööoskuste osas oli Antonio murelik: «Mina valutan südant väikeste perefirmade pärast, kes teevad unikaalset loomingut, aga kes rasketele aegadele vastu ei pea.»