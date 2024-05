ERAKORDNE Maailmas kõrgelt hinnatud Eesti moetalent astub üles täna algaval festivalil

Eesti disainer Marit Ilison astus maailma moetippude Diori ja Chaneliga samasse ritta – tema teos valiti Marseille’ kõrgmoenäitusele. FOTO: Foto: Sander Ilvest

Aga võtame nüüd vaataja, kes sattub esimest korda moe keskele. Mida tema saab?

Festival ongi mõeldud selleks, et igaüks saaks sisse astuda ja elamuse saada. Ei ole vaja üldse moega kursis olla. Iga vaataja saab kindlasti teada palju põnevat ja sellist, mida varem ei teadnud. Ka moe asjatundjatele on seal mõndagi uut. Me kogeme moe poolusi. Enamasti keskmine riietuja ei taju, mida see mood veel tähendada võib.

Mida erilist on oodata?

Näituste paletil tuleb erilisi asju. Meil ei olegi Eestis varem selliseid kurioosseid näitusi olnud! Me ei ole harjunud moodi sellisel kujul nägema, see tuleb väga piire nihutav ja raputav vaatamine juba oma vormilt.

Samuti see, et Roberta Einer spetsiaalselt saabub ekstra tänase sündmuse nimel Eestisse, on väga haruldane – võimalus saada osa tema erksast loovast hingest.

Mille poolest Roberta Einer põnev on?

Roberta Einer on rahvusvaheliselt kõige säravam täht maailma moetaevas, kes Eestist võrsunud on. Tõsi, ta on õppinud Londonis, aga eestlanna. Tema julge värvikäekirja ja tekstuurirohkusega ei suuda keegi võistelda ning tema tehniliselt ülikeerukad kootud kunstiteosed on ka maailma mastaabis täiesti unikaalsed. Paljude kuulsuste seljas nähtud ning äratuntavad asjad.