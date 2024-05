HEA TEADA See populaarne jook teeb naistel päevadevalu hullemaks

On teada, et kohv paneb neerupealised tootma stressihormoone adrenaliini ja kortisooli. Kofeiin tõstab pulssi ja vererõhku, mis tekitab kehale täiendavat stressi ja häirib tsüklit veelgi. Uuringud näitavad, et kofeiin võib sarnaselt stressirohketele sündmustele suurendada kortisooli tootmist. Kui keha on pidevalt suurenenud stressiseisundis, võib see hormonaalset tasakaalu tõsiselt mõjutada.