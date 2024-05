VIDEO Naine kohtab meest, kellele siirati tema surnud venna nägu

36-tunnine operatsioon hõlmas hammaste, lõualuu, keelelihaste ja närvide siirdamist – Norrisele öeldi, et ellujäämise tõenäosus on tal vaid 50 protsenti. Protseduur osutus edukaks ja Norris elab nüüd õnnelikult oma uue näoga. Saates «60 Minutes Australia» külastas teda Joshua õde Rebekah Aversano, et tutvuda temaga ja näha esimest korda venna nägu pärast tema surma.