Tülitsedes võib nende lausete ütlemine lahutusega lõppeda

Suhte alustala on suhtlemine. Tülli minnes on arusaadavalt raske oma emotsioone taltsutada ja mitte kõike välja paisata, mis vihaga keelel on. Aga võta hetkeks tempo maha ja loe, mis on need ohtlikud fraasid, mida oma kallimale öelda ei tasuks. Vähemalt mitte siis, kui tüli veel hullemaks ei soovi keerata.