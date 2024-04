Need 5 harjumust panevad kolleegid sind südamest vihkama

Mis on ühist labasel seksistlikul anekdoodil ja oma krooniliste tõbede põhjalikul ülevaatel? Vastus on, et tõenäoliselt ei võida nendega aasta kolleegi tiitlit. Aga need pole põrmugi ainsad omadused, millega töökaaslaste silmis põruda saad.