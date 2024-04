ÜLLATAV ⟩ Kiidetud Kegeli harjutused võivad teha vaagnapõhjale karuteene

Vaagnapõhjalihased on justkui võrkkiik, mis hoiab põit, emakat, pärasoolt ja teisi organeid paigal, et need saaksid kenasti toimida. Nende lihaste unarusse jätmisel võivad tekkida probleemid seksuaaltervise, seedimise ja muuga. Uroloog selgitab, miks on oluline toetada oma vaagnapõhja ja kuidas seda teha.