DRAAMAPRINTSESS ⟩ Ettekäänded, miks Meghan ei taha Harry kodumaale sõita

Maikuus on Harry koos naise ja lastega planeerinud sõita Ühendkuningriiki, kus Invictus Gamesi 10. aastapäeva tähistamine. Ürituse ametliku patroonina on Harry osalemine ootuspärane, kuid kuna printsi perekonnas on praegu eriti keerulised ajad, ei soovi mees seda reisi üksinda ette võtta.