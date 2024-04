Leiti meeldiv viis, kuidas stressist põhjustatud ülesöömist pidurdada

Pingelisest elust ja stressist tingitud ülesöömine on tavaline käitumisreaktsioon, mille puhul inimesed tarbivad liiga palju kalori- või suhkrurikast toitu, et emotsionaalse ebamugavusega toime tulla. See põhjustab nii ülekilosid kui uut stressi, ka on sellised söömasööstud tavaliselt ebatervislikest toitudest pungil ja keha jääb toitainete vaegusesse.