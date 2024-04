ETTEVAATUST ⟩ Need 5 tavalist harjumust viivad petmiseni

1. Ei lase probleemidel minna

Kas te vaidlete muudkui samade asjade pärast, aga mingi lahenduseni ei leia? Lõpuks tormab üks või teine vihast podisedes minema ja järgmisel päeval käitute nii, nagu midagi poleks juhtunud? Ja nii järgmise korrani, kuni probleem uuesti päevakorda tekib?

Kui probleeme ei lahendata, muutuvad need aastatega ainult suuremaks. Minema tormamise asemel lahendage probleemid, muidu need tõstavad ikka ja jälle oma intetut pead, tehes aina rohkem kahju.

2. Ei ole üksteisega ausad

Terve suhte jaoks on oluline, et kõik oleksid üksteise vastu ausad. Paarid peavad rääkima ausalt, kuidas nad suhtuvad oma elus toimuvasse ja oma laste ellu. Kuidas nad oma aega ja raha kulutavad. Kõigisse asjadesse, mis on teie ühise elu osa. Valed, nagu lahendamata probleemidki, ainult õõnestavad suhet. Kui vale tuleb välja, kaob usaldus. Ja kui usaldus on kadunud, on seda raske taastada.

3. Mõtlete üksteisest kui vastastest

Kui on aeg oma partneriga midagi arutada, siis kas sa suhtud sellesse positiivselt, sest teil on kaaslasega ühine eesmärk, või võitlusvalmilt, sest tead, et partner nagunii ei võta vedu? Aastaid lahendamata probleeme ja pooltõdesid muudavad partnerid vastasteks. Mõtle sellest kui koostööst – kas sa saad teha edukalt koostööd inimesega, kellega sa läbi ei saa?

4. Ei tea, mida te vajate

Partnerid peavad välja mõtlema, mida nad oma kallimalt vajavad, ja seda selgelt küsima. See on eriti oluline naiste jaoks. Paljud naised tahavad lihtsalt tunda end armastatuna, kuid nad ei tea, mida see tähendab. Ja see fraas on meeste jaoks mõistatus.

Mehed vajavad konkreetset teavet ja kui seda antakse, saavad nad sageli oma partnerile anda seda, mida nad paluvad.

5. Te pole üksteise jaoks prioriteetsed

Töö, laste, koerte, arvete, ämmade, spordi ja majapidamistööde vahel ei jää päevas tunde üle. Kuid varem oli su partner tõenäoliselt prioriteet – vähemalt esikolmikus. Kuid aja jooksul on nende koht nimekirjas tõenäoliselt märkamatult langenud.

Paljud paarid lasevad oma partneritel redelil alla libiseda, kuna peavad neid enesestmõistetavaks. Kuni keegi leiab endale kaaslase, kes ei võta teda enesestmõistetavana. Anna kallimale teada, et sa armastad ja hindad teda. See hoiab suhte tugevana, kirjutab YourTango.