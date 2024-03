Tänapäeval pole vist inimest, kes ei teaks, kui oluline on juua vett, et meie tervis oleks korras. Paraku pole nii laialt levinud teadmine, et ka vett saab liiga palju juua. Tegelikult on liigsel veejoomisel sarnased sümptomid nagu veepuudusel ja mõned neist võivad põhjustada tõsiseid haigusi või isegi surma.