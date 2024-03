Värske uuring avaldab, kas õnnelikumad on vallalised või abielus inimesed

«Kuigi see võib kaasa tuua probleeme külgetõmbega, tähendab see ka, et partneril on omadused, mis tõenäoliselt soodustavad pikaajalist stabiilsust ja rahulolu,» ütles ta.

«Pühendumine tähendab lihtsalt öeldes sidet kellegagi. Parimal juhul on see kellegagi, kes on usaldusväärne ja turvaline ning kes seostub teile koduga, mis on teie jaoks olemas kõigis raskustes,» ütles psühholoog dr Monica O’Neal.

Kas siis tuleb abielluda, et olla õnnelikum?

«Raske on öelda, kas abielu teeb õnnelikumaks. Võib juhtuda, et inimesed, kellel on isiksuseomadused, mis viivad stabiilsema õnneni, on ka need, kes otsivad abielu,» seisis uuringus.

Abieluõnn võib aga sõltuda paljudest teguritest. Näiteks kogukonnas, kus abielu on eluga toimetulekuks hädavajalik, mõjub abielu õnnele vähem kui kogukonnas, kus inimesed saavad valida omale partneri. «Ma ei usu, et me jõuame sotsiaalteaduses kunagi punktini, kus saaksime täpselt öelda, kas abielu toob õnne või mitte,» ütles Rothwell.

O’Neal kahtleb, et õnnetus abielus inimesed on vallalistest õnnelikumad – või õnnetu abielu võiks üldse kedagi end paremini tundma panna. Olenemata sellest, kas olete abielus või käite kohtamas, saate suurendada tõenäosust, et teie suhe on õnnelik, kui arutate teineteisega, mida pühendumine teie jaoks tähendab, ütles O’Neal, vahendab CNN.