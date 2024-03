Mida teha, kui olete kallimaga rääkinud ja rääkinud, kuid pinged ei taha laheneda ja peas juba vasardavad mõtted, et peaks ehk kumbki oma teed minema? Allpool on mõned veidrad nipid, mida katsetada. Häda ajab ju härja kaevu. Ei julge garanteerida, et neist abi on, aga kui kaotada pole enam midagi, siis miks mitte proovida?