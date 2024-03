ÜLLATAV ⟩ Viga, mida paljud õhukeste juustega inimesed teevad

Lühike fasong

See näpunäide järgib universaalseid füüsikaseadusi. Kui sul on õhukesed juuksed, saad anda mahtu lühema ja kompaktsema juukselõikuse abil. Mida väiksemat ala juuksed peavad katma, seda volüümikamad nad paistavad. Õhukesed juuksed, mis ulatuvad üle õla, näevad sageli armetud välja, kuna neil pole mahtu, et seda ala tõhusalt katta.

Väldi järku lõikamist

Pikka aega on arvatud, et õhukesi juukseid just tuleks järku lõigata, kuid tegelikult on see viga. Paljud juuksurid usuvad, et juuksed paistavad paksemad, kui nad on ühepikkused. Kui sa soovid siiski lasta juuksed järku, siis jälgi, et lõikus poleks liiga ekstreemne.

Lõika tukk

Tukk on tagasi moes ja annab soengule volüümi ja sügavust.

Kasuta pikendusi

Odavate pikenduste kvaliteet on viimastel aastatel väga heaks läinud. Kui su juuksed pole piisavalt volüümikad, siis pikendused annavad selle, mis puudu on.

Hea šampoon