Tegelikult ei tee natuke sauna juustele mitte tuhkagi, aga kui sulle meeldib pikalt ja kõvasti leili visata, siis tasub juukseid kuuma eest kaitsta. Juuste ümber mässitud niiske rätik hoiab nii kuivi kui ka märgi juukseid. Saunamüts, kui juuksed selle sisse mahuvad, sobib ka. Kui juustes on palju stiliseerimistooteid, siis oleks hea need enne sauna välja pesta, sest sauna kuumus võib need juuste külge liimida.