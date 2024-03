Kaalu langetamise 3 levinud müüti, mille tõttu kilod ei kahane

Esimeseks müüdiks on uskumine, et tervist kahjustab vaid kõhtu ladestunud vistseraalne rasv ja muu nahaalune rasv on ohutu. Tegelikult jaguneb rasv üle keha ja sellel on ka tõsised tagajärjed: suureneb uneapnoe, ateroskleroosi, hüpertensiooni ja insuldi tekkerisk.