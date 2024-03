Kui nälg pidevalt kimbutab, närvid on krussis ja kõht punnitab, vajad sa tõenäoliselt oma menüüsse rohkem kiudaineid. Kiudained on ainulaadsed komplekssüsivesikud, mida leidub ainult taimedes. Need on äärmiselt vajalikud, sest kiudained aitavad regulaarselt potil käia, täidavad kõhtu ja toidavad soolestiku mikrobioomi. Inimesed vajavad päevas 21–38 grammi kiudaineid, kuid enamik meist ei saa neid piisavalt.