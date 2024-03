VAATA JÄRELE ⟩ Üks füüsiline tunnus reedab, et sa võid olla psühhopaat

Ajakirjas The Journal of Psychiatric Research avaldatud uuringus osales 88 vabatahtlikku, kellest pooled olid psühhiaatriliste probleemidega ja pooled mitte. Nende füüsiliste omaduste analüüs kinnitas, et psühhiaatriliste seisundite ja ühe konkreetse tunnuse vahel on teatav seos.

Nimelt kinnitasid osalejate käed, et kliinilise diagnoosiga inimestel oli tõenäolisemalt nimetissõrm lühem kui sõrmusesõrm. Uuringu kohaselt seostatakse selliseid inimesi rohkem isiksuseomadustega, mida teadlased nimetavad tumedaks kolmikuks: makjavellism, nartsissism ja psühhopaatia. Kui sul on näpud nii, siis ära paanikasse satu, sest tegelikult on see väga levinud.

Ilmselt areneb see tunnus välja emakas, kui laps puutub esimesel trimestril kokku kõrgema testosterooni- ja madalama östrogeenitasemega.

Uuringu juht Serge Brand ütles Tyla vahendusel: «Teema on huvitav, sest nimetissõrme ja sõrmusesõrme pikkuste seos on üks tugevamaid sünnieelses staadiumis moodustunud bioloogilisi markereid, millel on märkimisväärne mõju hiljem täiskasvanu käitumisele. Mida rohkem oli täiskasvanud osalejal psühhopatoloogia tunnuseid, seda enam oli ta sünnieelsel eluperioodil puutunud kokku testosterooniga ja vähem östrogeeniga.» Oluline on mõista, et sõrmede pikkust ei tohiks võtta inimese pöördumatu saatusena.

