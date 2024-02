TEE SUU SEKS ⟩ Need toidud panevad voodis kire lõõmama

Kui sa vajad pisut romantikat oma ellu ning ei ütleks ära täiendavast abist, siis on aeg seada sammud sahvrisse. Tegelikult on üsna palju sööke, mis tõstavad libiidot. Afrodisiaakum on mis tahes aine – see võib olla nii toit kui ka ravim –, mis suurendab seksiisu. Need saavad teha kolme asja: tõsta libiidot, suurendada naudingut või parandada potentsi.