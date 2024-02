Naise enesetunne muutus täielikult, kui ta hakkas kõndima 20 000 sammu päevas

«Kui spetsialist mulle diagnoosi määras, tundsin ma hirmu,» avaldas Joanne. «Olin alati kannatanud kurnava obsessiiv-komplusiivse häire all, kuid erinevalt hulgiskleroosist ma teadsin, mis see on. Ma ei teadnud palju hulgiskleroosist ega sellest, kuidas see mulle mõjub. Ma olin alguses nii hirmul – arvasin, et suren.»