Naine teenib ootamatu ametiga 90 eurot tunnis: ära ainult mu juukseid puuduta

Rachel, kes nimetab end The Lice Ladyks, on professionaalne peatäide eemaldaja. Hakkaja naine oli 15-aastane, kui oma ettevõttega alustas ning nüüdseks on tal aukartust äratav sissetulek, kogemus ning kliendibaas. Tal on oma mobiilne täide eemaldamise kliinik, millega ta oma klientide juures käib.

Naine kannab oma juukseid siledaks kammitud hobusesabas ning ei unusta klientidele meenutada, et need tema juukseid ei katsuks. «Peatäid on ühed uljad ja agarad tegelased, lisaks on nad sitked. Ma ei taha riskida, et need endale ka saaksin.» Naise sõnul on teda ennast täid vaid õnneks ühe korra kimbutanud. «Kuid sellest kogemusest mulle ka piisas,» lisas ta naerdes 7Life´ile.