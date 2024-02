Kõigest aastaga on Hendra elus muutunud palju. «Ma ei oleks eales arvanud, et sellest tuleb kõige lennukam aasta, mis mul on seni olnud,» alustas Hendra endale omase õhinaga. On näha, et temas on sisemist ja nüüd ka välist jõudu, et elada. Hendra õpib Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis (BFM) viimast aastat ristmeedia erialal ning võttis kevadel ja suvel osa mitmest suurest festivalist, lüües kaasa sotsiaalmeedia tiimides. Aga see pole kaugeltki kõik, millesse naine aega ja uut energiat panustab. Tõeks on saanud tema suur unistus – elada pikk ja väärtuslik elu.