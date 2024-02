«Ärkan unenägudes oma voodis, samas asendis, kus magama jäin ning olen oma magamistoas. Süda peksleb ja kõrvus kostab müra, pea valutab metsikult - selline tunne, et see plahvatab kohe. Sageli on ka tunne, et lämbun aeglaselt. Mõnikord on kuulda hääli, nagu seisaks keegi läheduses, aga kedagi pole. Saan aru, et see on kõigest unenägu, aga ma ikkagi kardan ja proovin kiiresti üles ärgata. Kui ma ärkan, siis neid aistinguid pole. See sai alguse kaua aega tagasi ja tugevnes pärast lahkuminekut. Mis minuga toimub?»