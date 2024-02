Need oli mehe viimased sõnad, enne kui ta oma vähihaige naise maha jättis

Asjad võtsid aga valusa pöörde, kui abikaasa ei kallistanud enam teda ja hakkas magama diivanil. «Ta ei tulnud enam minuga arsti vastuvõtule, kui ma just ei palunud tal tulla. Ta ei kallistanud mind enam või kui, siis väga leigelt,» selgitas naine.

2023. aasta lõpupoole sulgus Helena abikaasa endasse ja kohtles naist jäiselt. «Lõpuks võtsin selle jutuks. Aga ta lihtsalt tõmbus endasse. Mida rohkem ma temaga rääkida üritasin, seda vastikumaks ta muutus,» jagas Helena.

Mehe viimased sõnad enne lahkuminekut olid karmid. Ta ütles: «Palju õnne, sinu halvim õudusunenägu läheb täide. Sa sured üksi.»

«Ta karjus minu peale, et ei taha minuga enam abielus olla,» rääkis Helena. Aastavahetusel teatas mees, et soovib lahutust. Ta lahkus samal õhtul ja tuli vaid korra tagasi, et oma tööriistad võtta.

Vähki põdev Helena peab hoolitsema ka kahe koera ja viie kassi eest. Abikaasa pole pärast lahkumist temaga nende suhet arutanud, vahendab Express.

«Olin nagu puuga pähe saanud. Teadsin, et kumbki meist pole õnnelik, kuid ma arvasin, et asi on minu haiguses, mitte meie suhtes. Kuni lahkumiseni helistas ta mulle mitu korda päevas, ütles ikka, et ta armastab mind, kõik tavalised asjad. Aga ta ka karistas mind, sest kuidas saab keegi, kes on sind üle poole elust armastanud, äkki muutuda nii tigedaks ja hoolimatuks?»

Samal teemal Keha & vaim Pool tundi surnud naine ärkas ellu ja pani kirja kõheda sõnumi

Redditi postitus tekitas palju emotsioone.

«See on kõige kurvem asi, mida ma kunagi lugenud olen. Mul on kahju, et nii läks.»

«On kurb, kuid väga tavaline, et mees jätab naise pärast vähidiagnoosi maha. Sa ei näe seda praegu, kuid sul on ilma temata parem.»

«Ma soovitaksin sul võimalikult kiiresti ühendust võtta mõne kohaliku lahutusadvokaadiga. See on kriis. Tal on juriidiline kohustus sind toetada.»