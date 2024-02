7 põhjust, miks mehed järsku kaalus juurde võtavad

Kerge kaalutõus on normaalne ja me tavaliselt ei muretse selle pärast kohe. Küll aga juhtub elus ka seda, kui suhteliselt lühikese ajaga kaal märgatavalt tõuseb. Seda märkab nii inimene ise kui ka ümbritsevad. Sageli hakatakse just siis muretsema: mis juhtus, kas tervisega on kõik korras?