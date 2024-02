Murelik naine: kuidas ma ütlen mehele, et mulle ei meeldi, kuidas ta lõhnab?

«Mulle meeldis, kuidas ta lõhnas,» avaldas naine. Kuid seejärel sai mees teada, et seep võib häirida keha loomulikku mikrobioomi ja nii ta jättis selle kasutamise. «Tagajärjeks on see, et tema nahk tundub nüüd veidi õline ja ta lõhnab pidevalt kergelt,» ütles ta. «Seda on märgata ainult siis, kui sa talle päris lähedal oled, aga mina olen see inimene, kes ongi talle väga lähedal.»

Ta ütles, et pooldab igati kehalist autonoomiat, kuid nüüd ta lihtsalt ei soovi mehe läheduses olla. «Ta käib iga päev duši all ja on üldiselt puhas inimene, kuid mul on vastik ja ma ei naudi enam meie nahakontakti.»

Naine soovib öelda mehele, et too uuesti seepi kasutama hakkaks, kuid ei tea, kuidas seda tema tundeid riivamata teha.

Nõuandja Jenée Desmond-Harris märkis, et temalt küsitakse sageli halvasti lõhnavate abikaasade kohta, mistõttu ta on jõudnud järeldusele, et on kaht tüüpi abielusid: üks on, kus sa saad öelda, et «hei, käi duši all ära» ja teine, kus ei saa, sest võid partneri tundeid riivata.

Hea lahendus võiks olla öelda: «Ma mõistan su muret seebi pärast, kuid märkasin just, et pärast seebi kasutamise lõpetamist, pole su lõhn kõige meeldivam.» Ta võiks soovitada mehel uurida looduslikke seepe, kuid jääda kindlaks, et seep on vajalik. Igal juhul võiks vältida sõnu, nagu vastikus ja muu taoline. Lahke ausus on parim viis vajalike tõdede rääkimiseks, vahendab YourTango.