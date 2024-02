Tänapäevases maailmas, kus keerulised terviseuuringud, supertoidud ja trendid vallutavad meie tähelepanu, on üks lihtne eliksiir, mida sageli alahinnatakse – vesi. Kaugemale oma lihtsusest ja igapäevasest kättesaadavusest peidab ta endas fundamentaalset tõde: vesi pole mitte ainult elu allikas; see on vaikne tegur meie üldise heaolu mõjutamises. Tervisenõustajad on välja toonud kindla koguse vett, mida tuleks tarbida, kui soovid kehakaalu langetada.