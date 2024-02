EKSPERT VASTAB ⟩ Kas see snäkk tõepoolest aitab akne vastu?

Kui oled hiljuti pikemalt TikTokis aega veetnud, oled tõenäoliselt sattunud mõne video peale, mis soovitavad süüa Brasiilia pähkleid. Põhjus selles, et need sisaldavad seleeni, mis aitab reguleerida kilpnääret, vähendab põletikku, mõjub hästi ajule – kuid see pole veel kõik. Ühtlasi pidavat need mõjuma hästi nahale ja aitama akne vastu.