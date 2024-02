Kala paistab silma oma oomega-3-rasvhapete sisaldusega. Need on ülihead, sest toetavad aju ja vähendavad põletikku. Eriti rikkad on näiteks lõhe, makrell, tuunikala, heeringas ja sardiinid. Kala on kõige võimsam oomega-3-rasvhapete allikas ja piisab, kui süüa üks portsjon rasvast kala üks-kaks korda nädalas.