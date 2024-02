Mees, kes on maganud rohkem kui 500 naisega, avaldab oma šokeerivad tulevikuplaanid

Kuid nüüd on Anthony otsustanud, et selline elu ja monogaamia pole tema jaoks. Parasjagu on tal kuus tüdruksõpra ja ehkki tema võib teiste naistega kohtuda, ei tohi tema tüdruksõbrad teiste meestega suhelda.

«Muidugi peavad nad mulle lojaalsed olema. See on minu tingimus – kui tal on veel kutte, siis see on läbi, meiega on kõik,» ütles ta. «Ma ei veedaks rohkem kui ühe öö või päeva naisega, kes räägib ka kellegi teisega. Inimesed võivad sellele viltu vaadata, aga see on minu elu ja kui naisel on mu enesetundest ükskõik, võib ta vabalt minna. Ta ei ole siin luku taga, vaid omal vabal tahtel.»