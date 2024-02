Trellide taga: vangid seksivad sagedamini, kui arvata võiks

Jamie Bergesi sõnul seksivad vangid sagedamini, kui arvata võiks. «Kõige hullumeelsem asi, mida ma näinud olen, oli see, kui viis inimest kongis orgiat tegi,» väitis ta taskuhäälingus. Berges viskas nalja, et vangivalvurid võiksid teenida palju raha, kui nad müüksid kongides toimuvast videosalvestusi.

Tema sõnul on naiste vanglates seksimänguasjade järele suur nõudlus. Kõige sagedamini valmistavad vangid need endale ise elastsetest sidemetest, latekskinnastest ja muudest improviseeritud materjalidest. Mõnikord õnnestub neil trellide taha ehtsaid sekslelusid smugeldada, kuid varem või hiljem leitakse need üles ja konfiskeeritakse.