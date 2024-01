MOOD KUTSUB ⟩ ERKI moesõu kavandite konkurss on avatud

ERKI moeetendus on pikka aega innustanud noori moeloojaid oma loomingulisuse piire kompama ning pakkunud selle väljenduseks ka toetavat platvormi. ERKI on tuntud oma mõttevabaduse ja unikaalsete ideede poolest, mis on hoogu andnud paljudele alustavatele disaineritele ja motiveerinud järgmisi samme moekunstis.

Viimased seitse aastat ERKI moe-show toimumist juhtinud Karin Kiigemägi sõnul on ERKI-le esitatavad kollektsioonid muutunud aasta-aastalt kontseptuaalsemaks: «Laval rullub lahti palju erinevaid narratiive ning kollektsioonid on küll võrdselt tugevad, kuid siiski toimub nende seas jagunemine. On kollektsioone, mis on installatiivsed, kollektsioone, mida võiks kohe kanda ja ka haute couture kollektsioone. Seetõttu pidasime vajalikuks seniseid hindamispõhimõtteid veidi muuta.»

ERKI moe-show kavandite konkursist on oodatud osa võtma nii Eestis kui välismaal haridust omandavad või juba haridustee lõpetanud disainerid, küll aga tingimusel, et õpingutest pole möödas rohkem kui kolm aastat. ERKI ei piira autori loomingu teemat ega teostamise viise, kuid moeloojal tuleb arvestada teatud kriteeriumitega, millega saab tutvuda ERKI 2024 reglemendis.

Romet Kaljo 2023. aasta võidukollektsioon «Black Sheep» Foto: Vladimir Levin

23. jaanuaril alanud konkursi lõpukuupäevaks on 11. märts kell 18.00. Selleks ajaks peavad kavandid olema edastatud Eesti kunstiakadeemia fuajees asuvasse ERKI logoga tähistatud kavandite kasti või saadetud posti teel aadressile: Põhjala Puiestee 7, Tallinn, 10412, Eesti.

Sel aastal 18. juunil toimuvale ERKI moeetendusele pääsevad kollektsioonid avaldatakse hiljemalt 18. märtsiks ja väljavalitutega on võimalik tutvuda ERKI 2024 kodulehel. Samuti võetakse kõikide konkursi edukalt läbinud disaineritega ka isiklikult ühendust. Kõik ERKI 2024 kollektsioonid kandideerivad seekord ka rahalisele preemiale, mis on jagatud järgnevate kategooriate järgi kolmeks: Pret-a-Porter ehk valmisrõivad, fashion as art ehk mood kui kunst, innovative approaches of fashion ehk uuenduslikud töövõtted moekunstis.

Aastate jooksul Eesti üheks oluliseimaks moesündmuseks kujunenud ERKI moe-show toob kokku tõelised moekunsti entusiastid nii Eestist kui välismaalt. Nii on aastate jooksul ERKI žüriisse kuulunud näiteks Istituto Europeo di Designi (IED) kunstiline juht Giovanni Ottonello, Londonis tegutsev Eesti moedisainer Roberta Einer, aksessuaaridisainer Tanel Veenre kui ka paljud teised.