ETTEVAATUST ⟩ Nahaekspert hoiatab: see tavaline viga on sinu näonaha suurim vaenlane

California nahahooldusekspert Chloe Narushchen usub, et paljud inimesed aitavad oma nahaprobleemidele pahaaimamatult ise kaasa. «Tõenäoliselt 60 protsenti klientidest, kes mul on viimase aasta jooksul olnud, on tekitanud endale nahaprobleeme, kuna nad kasutavad nii palju nahahooldusvahendeid. See sõna otseses mõttes kahjustab nende nahka,» ütles ta üle kolme miljoni korra vaadatud TikToki videos. Ta rõhutas, et sul pole vaja kümnesammulist nahahooldusrutiini.