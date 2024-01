Kaalulanguse varjukülg: naine ei kaotanud ainult kilosid, vaid ka juuksed

Paar aastat tagasi oli ta kõige kõhnem, mis ta elus olnud on. Ta ei söönud piisavalt ja selle tulemusena langesid tal juuksed välja ning ta oli õnnetu. Lizzy tunnistas, et toona ta piiras ennast, kuid praegu keskendub ta sellele, et toita oma keha täisväärtuslikult. Kuna tema mõtteviis on muutunud, näeb ta välja ja ka tunneb end täiesti teise inimesena.