HOMMIK VÕI ÕHTU? ⟩ Eksperdid ütlevad, mis on parim aeg duši all käimiseks

Kiropraktik ja unenõustaja Robert Oexman selgitas, et õhtul langetab keha sisetemperatuuri, mis annab ajule teada, et on aeg rahuneda ja magama minna. «Kui läheneb meie tavapärane uneaeg, hakkab kehatemperatuur langema,» ütles Oexman. «Vahetult enne ärkamisaega hakkab see tõusma, mis on üks signaale meie ajule, et on aeg ärgata ja päeva alustada.»