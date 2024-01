Selle toitaine puudus on seotud alla 30-aastaste naiste depressiooniga

Masendav tõsiasi on see, et naistel esineb depressiooni kaks korda tõenäolisemalt kui meestel. Erinevus ilmneb alates 12. eluaastast. Mõned teadaolevad põhjused on hormonaalsed muutused nii puberteedieas, menstruatsioonitsükliga seoses, raseduse ajal, pärast sünnitust, menopausi ajal.