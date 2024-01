EKSPERT VASTAB ⟩ Kas lihasvaluga võib trenni teha?

Oleneb, kui suur see lihasvalu on. Kui sul on tõepoolest nõnda valus, et iga liigutus annab tunda, siis samale lihasgrupile kindlasti trenni peale teha ei ole mõtet. Siis on sul kaks võimalust – kas treenida teisi lihasgruppe või teha kerget aeroobset – näiteks minna jalutama. See on eriti lihtne juhul, kui sul on kahese jaotusega jõusaalikava. Kindel on see, et kerge liikumine aitab taastuda ja valust vabaneda.