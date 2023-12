Juba ammusest ajast on täheldatud seoseid inimese iseloomu ja tema veregrupi vahel. Eriti populaarsed on veregrupipõhised iseloomustused Jaapanis. Kuigi teaduslikud tõestused selle kohta puuduvad, võid ise veenduda, et paljuski lähevad need täppi.