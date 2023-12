PMSi kogevad 95 protsenti viljakas eas naistest. Mõnel on kerged sümptomid, samas kui teistel on raskemad füüsilised ja emotsionaalsed sümptomid. Psühholoog ja toitumisteadlane Stacy Sims ütles, et seisundit võib seostada D-vitamiini puudusega. Ta soovitas kontrollida oma D-vitamiini, kui PMS on väga tugev.