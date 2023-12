Lihtne 30 sekundit kestev kükiharjutus paljastab, kui heas vormis sa oled

«Kõnealuseid spordialasid ei vaadata enam pelgalt naiste moeröögatusena, vaid tõesti tervist mitmekülgselt toetavate spordialadena, mis taastavad nii keha kui ka vaimu,» ütles füsioloog Satu Tuominen. Rahulikema spordialade puhul tuleb keskenduda täpsusele ja hingamisele, mis on suurepärane ajal, mil miski kogu aeg segab meie keskendumist. Selline trenn sobib peamiseks liikumisvormiks, kui sul on pingeline elufaas ning uni halb. Sel juhul võib päeva parim trenn olla lühike hingamisharjutus, linnuvaatluskäik – või isegi pooletunnine uinak.

Kuid ka leebusel on omad piirid: ei tasu end rahulikult kuude kaupa uinutada, rääkimata aastatest. «Keha vajab vormis püsimiseks, et pulss tõuseks, nii et ei tasu väsinud keha ülearu karta. Liikumine ja sobiv enese proovilepanek aitab ka vaimse heaoluga, sest higistamine vabastab ka nn hea enesetunde hormoone ja tekitab kehale positiivset stressi,» julgustas Tuominen.

Hea uudis on see, et vorm taastub üsna kiiresti, mõne kuuga. «Lihased mäletavad, millist stiimulit nad kunagi said. Oma vormi ja lihasjõudu saad tõsta ka 80–90-aastaselt,» lohutas Tuominen väljaandes MeNaiset.