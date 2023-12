UUS KARDASHIAN? ⟩ Fännid ei tunne Christina Aguilerat enam ära: «See peab olema keegi teine»

Sajad fännid on Christina Aguilera TikToki viimase video kommentaaridesse kirjutanud, et naine on justkui keegi teine. "Kas see on Christina Kardashian?", küsitakse koguni. Kahtlustatakse ka, et kotisisu näitavas videos ei ole üldse Aguilera ise vaid keegi talle sarnane kaunitar. Uuritakse ka otse mis on naise noorusliku välimuse taga.